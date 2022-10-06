"Типичный торгаш": Россия и Саудовская Аравия договорились значительно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия, подыгрывая России, внезапно решила существенно сократить добычу нефти. Наследный принц Мухаммед ибн Салман действует так, чтобы извлечь персональную выгоду.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что попытки Саудовской Аравии сыграть на руку Путину, подняв цену, все равно будут напрасны.

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Почему Саудовская Аравия подыгрывает России

Давидюк отметил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман, который сейчас управляет Саудовской Аравией, достаточно автократического направления.

С одной стороны, он говорит, что хочет реформировать свою страну, разрешает женщинам ездить за рулем, играть им в футбол. В то же время взял и убил журналиста Хашоги,

– сказал политолог.

Он отметил, что, с одной стороны, Мухаммед ибн Салман помогал Украине проводить переговоры о возвращении наших защитников и Саудовская Аравия была одной из нейтральных локаций, куда мы могли перевозить пленных.

С другой стороны, сейчас он договаривается с Россией. То есть типичный геополитический торгаш, готовый работать за самые грязные деньги и с наиболее кровавыми диктаторами только для того, чтобы получить персональную выгоду,

– заявил Давидюк.

Политолог добавил, что вполне возможно, что через несколько дней он выйдет с очередным предложением об установлении мира между Украиной и Россией, в переговорах по которому готов быть переговорщиком.

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На что надеется Мухаммед ибн Салман

Давидюк считает, что попытки Саудовской Аравии подыграть Путину, подняв цену, все равно будут напрасны. Потому что у Запада больше ресурса – и политического, и геополитического, и энергетического.

Штаты просто могут расконсервировать свои супербольшие запасы, и цена тогда очень быстро пойдет вниз. Ни российская, ни саудовская нефть не смогут держаться на рынке.

– подчеркнул он.

По словам политолога, то, что Мухаммед ибн Салман подыгрывает Путину, уменьшает его шансы стать хотя бы одним из региональных игроков, которым был его дедушка. Сейчас он неуклюжий.

И вторая, самая главная вещь. Он думает, что, сыграв так с Путиным, сейчас выдержит Байдена. Потому что Саудовская Аравия – это страна, всегда работающая с республиканцами. Он уже надеется на возвращение и победу Трампа,

– заметил Давидюк.

По его мнению, до конца своей каденции Байден может сделать так, что Мухаммед ибн Салман вообще не будет иметь политического будущего. А ставка на Трампа сыграет с ним злую шутку и он за это очень дорого поплатится.

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