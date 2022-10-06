Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він вважає, що спроби Саудівської Аравії зіграти на руку Путіну, піднявши ціну, все одно будуть марними.

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Чому Саудівська Аравія підігрує Росії

Давидюк зазначив, що наслідний принц Мухаммед ібн Салман, який зараз управляє Саудівською Аравією, є доволі автократичного спрямування.

З одного боку, він говорить, що хоче реформувати свою країну, дозволяє жінкам їздити за кермом, грати їм у футбол. Водночас узяв і вбив журналіста Хашогі,

– сказав політолог.

Він зауважив, що, з одного боку, Мухаммед ібн Салман допомагав Україні проводити переговори щодо повернення наших захисників і Саудівська Аравія була однією з нейтральних локацій, куди ми могли перевозити полонених.

З іншого боку, він зараз домовляється з Росією. Тобто типовий геополітичний торгаш, який готовий працювати за найбрудніші гроші та з найбільш кривавими диктаторами тільки для того, щоб отримати персональну вигоду,

– заявив Давидюк.

Політолог додав, що цілком може бути, що за декілька днів він вийде з черговою пропозицією про встановлення миру між Україною та Росією, в переговорах щодо якого готовий бути переговорником.

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На що сподівається Мухаммед ібн Салман

Давидюк вважає, що спроби Саудівської Аравії підіграти Путіну, піднявши ціну, все одно будуть марними. Тому що Захід має більше ресурсу – і політичного, і геополітичного, й енергетичного.

Штати просто можуть розконсервувати свої супервеликі запаси й ціна тоді дуже швидко піде вниз. Ні російська, ні саудівська нафта не зможуть триматися на ринку,

– наголосив він.

За словами політолога, те, що Мухаммед ібн Салман підігрує Путіну, зменшує його шанси стати хоча б одним із регіональних гравців, яким був його дідусь. Зараз він нерукостислий.

І друга, найголовніша річ. Він думає, що, зігравши так із Путіним, зараз витримає Байдена. Тому що Саудівська Аравія – це країна, яка завжди працює з республіканцями. Він уже сподівається на повернення й перемогу Трампа,

– зауважив Давидюк.

На його думку, до кінця своєї каденції Байден може зробити так, Мухаммед ібн Салман взагалі не матиме політичного майбутнього. А ставка на Трампа зіграє з ним злий жарт і він за це дуже дорого поплатиться.

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