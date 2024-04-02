Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что россияне быстрыми темпами теряют своих пилотов. А для подготовки новых профессионалов нужны долгие годы.

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Проблемы с оружием

Сегодня мы видим, как российские авиабомбы открепляются и падают на территорию России. Это свидетельствует о некомпетентности российских пилотов и некачественных авиабомбах. По словам Черника, Россия никогда не производила качественного оружия. Это огромный миф, что Советский Союз имел что-то невероятно качественное. Советский Союз производил огромное количество всего, но это все выросло из западной технологической школы.

"Ракетная программа – не что иное, как продолжение немецкой программы Фау-1, Фау-2, а все первые реактивные двигатели – это ничто иное, как британские реактивные двигатели, которые купил Советский Союз и, кстати, расписался, что не будет использовать их в военной технике, но некоторые из них работают еще до сегодняшних дней", – прокомментировал военный эксперт.

Однако хотя россияне не имеют оружия, которое было бы конкурентоспособным, но его очень много, это все же оружие, которое убивает и уничтожает. Недооценивать этот процесс нельзя.

Нехватка пилотов

Россияне теряют своих пилотов довольно серьезно.

"Только за февраль не менее 10 ушли на "концерт к Кобзону". Для качественной подготовки пилота нужны годы и еще раз годы", – заметил Черник.

Деградация россиян

По словам военного эксперта, россияне переживают стратегическую интеллектуальную деградацию.

"Эта война началась, потому что без нас империя невозможна. Есть малоизвестное выражение Петра 1: "Берегите народ малороссийский, потому что это светоч народа русского". Мы были главными строителями этой недоимперии. Эта война экзистенциальная – или мы их, или они нас", – отметил Черник.

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