Очень коварный боеприпас, – боец ВСУ о КАБах, которыми бьет Россия

Вероятно, впервые российские оккупанты атаковали Украину сверхтяжелой бомбой ФАБ-3000. Ударили по селу Липцы на Харьковщине, сбросив трехтонную М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции.

Насколько ФАБ-3000 имеет разрушительную силу и что поможет ей противодействовать – в эфире 24 Канала объяснил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которыми оккупанты атаковали Украину

Насколько угрожающие российские КАБы

Комбат рассказал, что на данный момент вражеская авиация в уезде присутствует достаточно активно. Управляемые авиабомбы – это один из важных инструментов, который работает в пользу российской армии. Поскольку после модернизации КАБы летят более точно.

Противник осознал, что управляемые авиационные бомбы сжигают все до фундамента после активного применения на Авдеевском направлении. Поэтому такую тактику пытается применить на других отрезках, в частности на Харьковщине.

С ФАБ-3000 лично не сталкивался, но были другие бомбы в Часовом Яру. Выглядит так: не слышишь выстрела, не знаешь, что летит КАБ, происходит мощный взрыв. В то время находился в машине, ее буквально переставляет, трескается стекло и летит очень много обломков. Это очень коварный боеприпас,

– отметил Юрий Федоренко.

"Три тонны, я не знаю, какая позиция может после этого остаться целой. Однако противнику нужно время, чтобы попытаться изготовить и модернизировать их массированно. А за этот период времени мы найдем противодействие путем анонсированной согласованной поддержки международных партнеров, которая лишит противника возможности столь интенсивно применять авиацию", – добавил он.

Силы обороны получат средства противовоздушной обороны различной номенклатуры с различными боеприпасами. Также поступят истребители пятого поколения F-16, которые существенно должны помочь решить вопрос присутствия вражеской авиации в воздухе и как следствие применения управляемых авиабомб. В ближайшем будущем, по убеждению Ахиллеса, украинские военные не будут иметь проблемы с ФАБ-3000.