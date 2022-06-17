Россия сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной, – Зеленский

Российские военные якобы пришли "освобождать" украинцев, принеся на ракетах свой так называемый "русский мир". Вероломным вторжением Россия только разрушила любые связи с Украиной.

Украина упразднила безвизовый режим с Россией

Соответствующий тезис во время обращения к украинцам на 114-й день российского вторжения озвучил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Глава государства увидел символизм в том, что 17 июня Украина отменила безвизовый режим для России и получила от Европейской комиссии положительное заключение о предоставлении нашей стране статуса кандидата в члены ЕС.

"Интересно, кстати, как сам ход истории выбирает время для весомых решений: правительство Украины сегодня же отменило действие соглашения о безвизовом режиме с Российской Федерацией. Теперь с 1 июля будет работать визовый режим", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия сделала все от себя зависящее, чтобы разрушить отношения с Украиной.

Трудно переоценить символизм того, что это произошло сегодня. Но никто не определял момент специально. Это и есть ход истории. Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной. Ну а мы делаем все, чтобы сильнее были наши связи с Европой,

– сказал Зеленский.

Украина получит статус кандидата в члены ЕС

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Идентичную рекомендацию также получила Молдова .

По мнению комиссии, Украина четко продемонстрировала стремление страны и решительность жить по европейским ценностям и стандартам. В то же время, от Украины ожидают внедрения ряда реформ. Их список сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

16 июня лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии заявили, что поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС . После этого европейское будущее Украины поддержали Нидерланды и Дания .

Украине удалось склонить на свою сторону всех евроскептиков. Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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