Россия сдувается: Лавров забыл об ультиматумах и признал гибель гражданских в Украине

После начала коварного наступления на Украину оккупанты понесли такие потери, что закрывать глаза на них не может даже их руководство. Кроме того, враг проиграл по всем направлениям, что уже начал признавать.

Утром 24 февраля российские оккупанты начали военное наступление на территорию Украины. Блицкриг врага провалился: ВСУ отбили его атаки и нанесли ему просто колоссальные потери.

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Не сумев быстро захватить украинские города, оккупанты начали палить по ним из реактивной артиллерии. Весь мир отреагировал на действия России и бросился помогать Украине. Кроме того, против оккупантов принят такой пакет санкций, который очень быстро убивает экономику врага.

Также от сотрудничества с Россией одна за другой отказываются все мировые компании. Очень быстро враг оказался в изоляции и стал страной – изгоем.

Реакция Лаврова

Похоже на то, что оккупанты начинают понимать, что врать всему миру не выйдет, а крах экономики они просто не переживут. Мир больше не боится России, поэтому оккупанты забыли про ультимативную риторику.

И даже больше: министр иностранных дел России Сергей Лавров не только признал потери Украины среди гражданских, но и попытался снять с себя ответственность за них.

Москва не оправдывает никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц. Любая человеческая жизнь бесценна, но, к сожалению, любые военные действия связаны с жертвами,

– сказал Лавров.

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