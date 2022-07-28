оккупанты утром ударили по Николаеву: шокирующие кадры с места удара

Российские оккупанты утром 28 июля цинично обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева. Войска агрессора попали в гражданскую инфраструктуру, в частности, в школу.

По информации областной военной администрации прилетело около 8 ракет. О последствиях обстрелов Николаева в эфире 24 каналу эксклюзивно с места событий рассказал корреспондент Артур Зайонц.

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Кроме попадания в школу, еще несколько ракет прилетели вблизи Национального университета кораблестроения, а накануне вражеский снаряд попали в учебное заведение.

Также попали в здание хозяйственного назначения. Отметим, что никаких военных объектов рядом нет, поэтому неизвестно, что пытались "денацифицировать" россияне, как они сами это называют.



Воронка в Николаеве / Фото 24 канала

В общей сложности в городе пострадал один человек, а в жилых домах взрывной волной выбило окна. Там до сих пор проживают люди. Также пострадала церковь – там выбило стекла.



Выбитые окна в доме в Николаеве / Фото 24 канала

Детали очередного обстрела Николаева

28 июля в городе от российских ударов одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах выбило окна и кровлю.

Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение. На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки дроби.

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В области тоже было неспокойно

Накануне вечером в результате вражеских обстрелов оккупантов села Лиманы были разрушены и повреждены 3 жилых дома, электросеть. Пострадавших нет.

Также вечером 27 июля фиксировались обстрелы села Широкое. Попадание было по дорогам, повреждены 3 жилых дома.

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