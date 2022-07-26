У Зеленского резко отреагировали на газовый шантаж россии против Европы

россияне решили шантажировать наших партнеров своим топливом. Они еще раз доказали, что никакие договоренности с россией не стоят бумаги, на которой написаны.

российские оккупанты решили объявить Европе газовую войну. Они хотят нанести вред нашим партнерам как месть за активную поддержку Украины. По мнению россиян, газовый шантаж заставит ЕС отступить и снизить объемы помощи, получаемой героическими ВСУ.

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Реакция Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что газовая война против Европы – это продолжение войны против Украины. путин хочет нанести максимальный ущерб везде, где у него есть такая возможность.

Он использует любую зависимость Европы от россии, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – дать ответный удар и избавиться от любой зависимости,

– убежден Кулеба.

Попытка разбалансирования антироссийской коалиции

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что прямо сейчас оккупанты пытаются нарушить единство в мощной антироссийской коалиции, сформировавшейся на Западе. Оккупанты хотят под разными поводами уменьшить объемы поставок газа и спровоцировать экономический кризис.

Согласно их замыслу, в перспективе это позволит им действовать с позиции силы и "продавливать" запуск оказавшегося под санкциями "Северного потока-2". Впрочем, план россиян проваливается – Европа готова к решительным шагам и собирается снизить потребление газа на 15%.

"Западный мир сегодня должен быть устойчивым. Должны "сломать зубы" россиянам усилением санкций, газовым эмбарго и изоляцией", – заявил Ермак.

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