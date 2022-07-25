Это откровенная газовая война, поэтому нужно бить в ответ, – Зеленский о шантаже россии

кремль использует против европейских стран газовый шантаж. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он не прекратится, поэтому Европа должна бить по россии в ответ жесткими санкциями.

Глава государства отметил, что даже несмотря на уступки по турбине для "Северного потока", россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. На это глава государства обратил внимание во время вечернего обращения 25 июля, сообщает 24 канал.

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Он убежден, что это еще одна форма террора от страны-агрессора. Ей безразлично, сколько умрет людей и от чего они умрут – от холода, бедности или оккупации.

Все это делается россией специально, чтобы европейцам было очень сложно подготовиться к зиме. И это откровенная газовая война, которую россия ведет против объединенной Европы – именно так это нужно воспринимать. И им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов или от зимних холодов и бедности... Или от оккупации. Это просто разные формы террора,

– заметил президент.

Зеленский призвал ЕС не бояться, а бить в ответ

Владимир Зеленский убежден, что в ответ на шантаж кремля ЕС не нужно думать, как вернуть какую-то турбину россиянам, а усиливать санкции и делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но вообще от любого еще остающегося экспорта. Также необходимо максимально разрывать торговые связи с россией, поскольку каждая такая связь является потенциальным средством давления россии.

Ежемесячно только усиливающийся газовый шантаж Европы нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой,

– подчеркнул глава государства.

россия анонсировала масштабное снижение поставок газа Европе из-за "Северного потока"

Сегодня в российском "Газпроме" заявили, что снизят поставки газа в Германию из-за "Северного потока-1" еще на половину – до 33 миллионов кубометров в сутки. Это всего 20% от общей мощности газопровода, составляющей 167 миллионов кубометров в сутки. Ограничения заработают уже 27 июля.

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