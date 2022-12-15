Из-за успехов ВСУ у Кремля подгорает: штампуют некачественное вооружение и мобилизуют мигрантов

Российские захватчики хотят установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. К таким действиям враг прибегает из-за успехов ВСУ на Херсонщине и Харьковщине.

Соответствующую информацию рассказал на брифинге 15 декабря заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. По его данным, враг хочет обеспечить себе количественное преимущество в технике и личном составе.

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Что известно о планах россиян

Для обеспечения количественного преимущества в вооружении и военной технике на поле боя Кремль увеличивает показатели собственного производства техники. В том числе – путем снижения качества продукции,

– заявил Громов.

Кроме того, в Генштабе заявили, что Россия активирует заключение договоров с другими странами о поставках военной продукции.

Кого мобилизует Россия

Враг пытается восстановить личный состав подразделений на войне в Украине. Ведь он значительно сократился из-за потерь.

Для этого Россия в ноябре 2022 года приняла ряд законодательных актов, расширяющих перечень граждан, которые могут быть призваны на войну в Украину. В частности, Кремль разрешил призывать на службу:

осужденных граждан, отбывающих наказание или имеющих не снятую судимость (под действие закона не подпадают только граждане, осужденные за государственную измену, шпионаж или терроризм);

лиц с двойным гражданством.

Указанные изменения главным образом направлены на привлечение к военной службе трудовых мигрантов, находящихся во враждебной стране. В настоящее время на территории России насчитывается ориентировочно 6 миллионов человек (мигрантов – 24 канал). Подавляющее большинство из которых – выходцы из Узбекистана (около 50%) и Таджикистана (30%), Кыргызстана, Армении, Азербайджана и других стран,

– объяснил Алексей Громов.

Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ пояснил, что:

ориентировочно 2,7 миллиона мигрантов – это мужчины призывного возраста;

на временно оккупированной территории Луганской области продолжается очередная волна принудительной мобилизации;

на прошлой неделе росгвардия искала в городе Ровеньки в Луганской области мужчин, чтобы их мобилизовать на стороне России. Поэтому все выезды и въезды в город заблокировали.

Что известно о планах России относительно войны