Відповідну інформацію розповів на брифінгу 15 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. За його даними, ворог хоче забезпечити собі кількісну перевагу в техніці та особовому складі.

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Що відомо про плани росіян

Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки. У тому числі – шляхом зниження якості продукції,

– заявив Громов.

Окрім того, в Генштабі заявили, що Росія активує укладання договорів з іншими країнами про постачання військової продукції.

Кого мобілізує Росія

Ворог намагається відновити особовий склад підрозділів на війні в Україні. Адже він значно скоротився через втрати.

Для цього Росія в листопаді 2022 року ухвалила низку законодавчих актів, які розширюють перелік громадян, яких можуть призвати на війну в Україну. Зокрема, Кремль дозволив призивати на службу:

засуджених громадян, які відбувають покарання або мають не зняту судимість (під дію закону не підпадають тільки громадяни, яких засудили за державну зраду, шпіонаж чи тероризм);

осіб з подвійним громадянством.

Зазначені зміни головним чином спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, що перебувають у ворожій країні. Наразі на території Росії налічуються орієнтовно 6 мільйонів осіб (мігрантів – 24 канал). Переважна більшість з яких – вихідці з Узбекистану (майже 50%) і Таджикистану (30%), Киргизстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн,

– пояснив Олексій Громов.

Окрім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ пояснив, що:

орієнтовно 2,7 мільйона мігрантів – це чоловіки призовного віку;

на тимчасово окупованій території Луганщини триває чергова хвиля примусової мобілізації;

минулого тижня росгвардія шукала в місті Ровеньки на Луганщині чоловіків, щоб їх мобілізувати на боці Росії. Через це всі виїзди та в'їзди в місто заблокували.

Що відомо про плани Росії щодо війни