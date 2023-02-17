Любимец Кадырова: Россия назначила Мордвичева командующим Центральным военным округом

Москва назначила Андрея Мордвичева командующим Центральным военным округом. Он отличился штурмом Мариуполя и "Азовстали".

Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина. Того в январе назначили главой генштаба сухопутных войск окупантов. Назначение Мордвичева уже подтвердили в российском минобороны, передает 24 канал.

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Кто такой Мордвичев

Захватчик ранее командовал восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. Он, в частности, руководил вражескими подразделениями в боях за Мариуполь.

Кафиру 49 лет.



Андрей Мордвичев / Фото из российских СМИ

В марте 2022 года была информация о гибели Мордвичева в результате удара по Чернобаевке. Однако, к сожалению, это не подтвердилось. Российские СМИ показали видео встречи генерала с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кстати, Мордвичева считают любимцем Кадырова, поскольку тот называл его "лучшим командующим".



Мордвичев является любимцем Кадырова / Фото из российских СМИ

В то же время Лапина Кадыров критиковал, он обвинял командующего в "потере" Лимана. Его "реанимирование" на высоком военном посту спровоцировало раскол в российском информационном пространстве.

В Думе Морвичевой расхваливают

О назначении Мордвичева говорили еще в середине января 2023 года. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин тогда расхвалил захватчика и заранее поздравил его.

Саблин назвал россиянина "боевым генералом и смелым человеком".

Кадровые изменения в высшем командовании окупантов – довольно частое явление. Вероятно, все из-за постоянных поражений окупантов. К примеру, в октябре 2022 года Лапина сняли с должности командующего группировкой российских войск "Центр", а на его место назначили генерал-майора Александра Линькова.