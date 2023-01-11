Россия сменила командующего объединенными силами оккупантов в Украине

Россия несет в Украине колоссальные потери. В то же время оккупанты до сих пор на что-то надеются. Страна-террористка вдруг сменила командующего объединенными "пакетными" силами оккупантов в Украине.

Между тем ранее мясник Сергей Суровикин, который раньше командовал вторжением, теперь станет заместителем Герасимова. Выглядит так, будто Россия собирается снять сиквел фильма "Тупой и еще тупее". О назначении сообщили РосСМИ, информирует 24 канал.

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В российском минобороны прокомментировали такие кадровые изменения "расширением масштаба задач". Очевидно, не могут договориться, кто встретит 12 КамАЗов с телами оккупантов.