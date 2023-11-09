Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что обычно это происходит, когда оккупантам нужно принять важное решение, передает 24 Канал.

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Россияне поставили Теплинского на Херсонское направление

Гуменюк подчеркнула, что, как показывает практика, командующего россияне меняют, когда их не удовлетворила тактика и стратегия предыдущего. По словам пресс-секретаря, те события, которые развивались на материковом левобережье Украины, врага не удовлетворяли.

Запорожское направление просело в их понимании довольно существенно: поломанные зубы дракона не остановили напор Сил обороны. И Херсонское направление продолжает контрбатарейную борьбу и получает результаты достаточно убедительные,

– сказала она.

Кроме того, Гуменюк объяснила, что Москва производит замену своего командующего перед тем, как принять сложное решение на фронте. В то же время, она убедила, что украинские военные формируют всю ситуацию для противника для того, чтобы это решение было как можно сложнее.

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