Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что обычно это происходит, когда оккупантам нужно принять важное решение, передает 24 Канал.
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Россияне поставили Теплинского на Херсонское направление
Гуменюк подчеркнула, что, как показывает практика, командующего россияне меняют, когда их не удовлетворила тактика и стратегия предыдущего. По словам пресс-секретаря, те события, которые развивались на материковом левобережье Украины, врага не удовлетворяли.
Запорожское направление просело в их понимании довольно существенно: поломанные зубы дракона не остановили напор Сил обороны. И Херсонское направление продолжает контрбатарейную борьбу и получает результаты достаточно убедительные,
– сказала она.
Кроме того, Гуменюк объяснила, что Москва производит замену своего командующего перед тем, как принять сложное решение на фронте. В то же время, она убедила, что украинские военные формируют всю ситуацию для противника для того, чтобы это решение было как можно сложнее.
Михаил Теплинский снова возглавляет Херсонское направление
- Российские пропагандисты 29 октября сообщили, что командующий воздушно-десантными войсками страны-агрессора Михаил Теплинский заменил Олега Макаревича как командующего российскими войсками на Херсонском направлении. В частности это могло произойти после того, как военные Макаревича не смогли отбить рейды украинских сил на левобережье Херсонской области.
- Британская разведка объяснила, что, вероятно, Теплинский пользуется уважением посреди российского военно-политического командования. Более того, он уже имеет необходимый опыт управления военными на Херсонском направлении.
- Стоит отметить, что Теплинский уже не впервые возвращается на войну против Украины. Так, войскам оккупанта отводили чуть ли не ключевую роль на Бахмутском направлении в битве за город-крепость. Однако тогда он тоже не оправдал ожиданий Москвы.