Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що зазвичай це відбувається, коли окупантам треба ухвалити важливе рішення, передає 24 Канал.

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Росіяни поставили Теплінського на Херсонський напрямок

Гуменюк наголосила, що, як показує практика, командувача росіяни змінюють, коли їх не задовільнила тактика і стратегія попереднього. За словами речниці, що ті події, які розвивалися на материковому лівобережжі України, ворога не задовільняли.

Запорізький напрямок просів у їхньому розумінні досить суттєво: поламані зуби дракона не зупинили натиску Сил оборони. І Херсонський напрямок продовжує контрбатарейну боротьбу й здобуває результати досить переконливі,

– сказала вона.

Крім того, Гуменюк пояснила, що Москва проводить заміну свого командувача перед тим, як ухвалити складне рішення на фронті. Водночас вона переконала, що українські військові формують всю ситуацію для противника для того, щоб це рішення було якомога складнішим.

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