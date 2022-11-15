Об этом 24 каналу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, что банку с питьевой водой, которая хранилась на российских складах, ему передали волонтеры из Винницкой области.

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Спикер отметил, что именно такими консервами обеспечивают российских военных.

Это полная бессмыслица. При нынешних условиях, когда существуют способы химической и биологической очистки воды, множество способов напиться в полевых условиях – они сделали такие банки,

– рассказал Юрий Игнат.

Он добавил, что выпущена эта банка в 1984 году – об этом свидетельствует маркировка.

"Это не укладывается в голове", – считает Игнат.

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