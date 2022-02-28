Россия снизила темп наступления, но не оставляют попыток продолжать его, – Генштаб ВСУ
28 февраля 2022 , 07:43Читати новину українською
Источник:пресс-служба Генштаба ВСУ
Пророссийские боевики не оставляют попыток наступления в Украине. Однако их темпы намного медленнее.
Пророссийские боевики еще надеются пройти в определенных направлениях. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
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Оккупанты не покидают попыток наступления
"Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины", – говорится в сообщении.
Заметим, что украинские защитники отбивают наступления батальонно-тактических групп еще на подступах и уничтожают вражескую технику.
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