Спасатели показали последствия атаки на Харьков
- Российские атаки беспилотниками на Харьков и область вызвали 12 взрывов, пострадало 8 человек, возникли пожары.
- В Купянске также были бомбардировки, пострадало 2 человека, возникло три пожара, повреждено 14 домов.
- ГСЧС сообщает, что пожары удалось потушить, продолжается ликвидация последствий атак.
Россияне атаковали Харьков и область беспилотниками. Известно о пострадавших и пожарах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Сейчас известно о 12 взрывах в Харькове. По предварительным данным, пострадали 8 человек.
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Какие последствия попаданий
В результате ударов БпЛА возникли несколько пожаров – в частности, горели частный дом, склад, автомобили, а также произошло возгорание травы.
В ГСЧС сообщают, что огонь удалось обуздать. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.
Кроме областного центра, российская авиация массированно бомбила Купянск. Там также есть пострадавшие – это два человека. Возникло три пожара, повреждено 14 частных домов и дворов.