Укр Рус
24 Канал Новости Украины Спасатели показали последствия атаки на Харьков
22 апреля, 15:53
1

Спасатели показали последствия атаки на Харьков

Алина Курлович
Основні тези
  • Российские атаки беспилотниками на Харьков и область вызвали 12 взрывов, пострадало 8 человек, возникли пожары.
  • В Купянске также были бомбардировки, пострадало 2 человека, возникло три пожара, повреждено 14 домов.
  • ГСЧС сообщает, что пожары удалось потушить, продолжается ликвидация последствий атак.

Россияне атаковали Харьков и область беспилотниками. Известно о пострадавших и пожарах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Сейчас известно о 12 взрывах в Харькове. По предварительным данным, пострадали 8 человек.

Смотрите также Людей выносили, пока горела крыша: ужасные подробности из Харькова после удара России по медучреждению

Какие последствия попаданий

В результате ударов БпЛА возникли несколько пожаров – в частности, горели частный дом, склад, автомобили, а также произошло возгорание травы.

В ГСЧС сообщают, что огонь удалось обуздать. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.

Кроме областного центра, российская авиация массированно бомбила Купянск. Там также есть пострадавшие – это два человека. Возникло три пожара, повреждено 14 частных домов и дворов.