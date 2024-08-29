Россия снова атаковала "Шахедами" Киев: есть сбивания и повреждения домов
Источник:КГВА
Ночью 29 августа враг в очередной раз атаковал "Шахедами" столицу. В КГВА рассказали о последствиях.
Там отметили, что воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Собственно, силами ПВО сбито более десятка ударных БПЛА врага.
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Последствия ночной атаки на Киев
Третья воздушная атака на Киев за последние 4 дня. И снова массированная. На этот раз враг применил исключительно ударные БПЛА, предварительно типа Shahed,
– говорится в сообщении.
В КГВА отметили, что на Киев российские дроны летели с территории оккупированной Херсонщины и Курской области России еще до полуночи, около 23:00. Также там добавили, что на столицу барражирующие боеприпасы заходили волнами и с разных направлений.
"Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО уничтожено более десятка ударных дронов врага", – сообщили в КГВА. В то же время там отметили, что точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы.
В итоге в результате ночной атаки России есть повреждения.
Так, в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме.
В Днепровском районе города зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без последствий.
В Деснянском районе города обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали. "Оперативные службы следуют на место", – отметили там.
В КГВА подчеркнули, что информации о пострадавших не поступало.
"Данные оперативной сводки уточняются. Наши воины противовоздушной обороны снова были сегодня на высоте, отличная работа, спасибо", – отметили там.
Там также подчеркнули, что всегда при объявлении воздушной тревоги стоит направляться в укрытие. К слову, в 7:57 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.
Добавим, что в 8:44 Сергей Попко, начальник КГВА, сообщил, что из-за атаки ударных БПЛА сегодня в Киеве воздушную тревогу объявляли дважды. Так, тревога была в столице в течение почти 6 часов.
"Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты примерно полтора десятка российских дронов. Ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели", – сообщил он.