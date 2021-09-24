Россия снова бряцала оружием в Черном море: все из-за украинско-американских учений

Российские корабли выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы на учениях в Черном море. Кремль решил усилить свое присутствие в регионе из-за военных учений в Украине с участием США и ряда стран НАТО.

Как заявили в Черноморском флоте, участие в обучении приняли 6 российских кораблей и катеров.

Важно Россия начала масштабные учения со стрельбами в Черном море

Известно, что россияне отрабатывали защиту объектов морской экономической деятельности России в Черном море. Так, в рамках учений из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов были поражены морские и воздушные цели.

В общем к учениям привлекли:

патрульные корабли "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин",

корабль на воздушной подушке "Самум",

ракетные катера "Волынь", "Ивановец" и "Р-60".

В Черноморском флоте подтвердили, что маневры России проходят на фоне учений в Украине. В них, напомним, участвуют военные США и ряда стран НАТО.

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Добавим, что недавно украинские военные провели авиационные тренировки со стрельбами. Летчики морской авиационной бригады тренировались над Черным морем.