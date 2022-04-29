Россия снова горит: в Иркутске и Курганской области пожары
В Курганской области России распространяются лесные пожары, из-за чего пришлось перекрыть дороги. Тем временем в Иркутске пылает склад.
В Иркутске вспыхнули пожары на складах площадью 800 квадратных метров. В Курской области массовые лесные пожары. Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.
Интересно Горит не только в России: в Минске вспыхнул масштабный пожар
Россия пылает уже не первый день
Интересно, что и в Иркутске, и в Курганской области пожары до сих пор не потушили. По данным СМИ, горит еще с ночи.
По предварительным данным в пожаре в Иркутске пострадавших нет. В то время в Курганской области пришлось перекрыть дорогу в Екатеринбург – вся трасса в дыму от лесных пожаров. Накануне там был введен режим чрезвычайной ситуации.
Курганская область пылает: смотрите видео
Что за последние несколько дней горело в России
- нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;
- дом в Санкт-Петербурге;
- авиабаза в Уссурийске;
- участки полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске;
- склад боеприпасов в Белгороде;
- в Воронеже и Курске сработало ПВО;
- торговый центр близ Тюмени;
Интересно – горит Москва: смотрите видео