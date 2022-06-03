Россия снова горит: на мусорном полигоне под Норильском случился пожар

Серия "хлопков" и пожаров в России продолжается. На этот раз пылает мусорный полигон вблизи города Норильск.

Об этом сообщил Дмитрий Карасев, мэр российского населенного пункта в Красноярском крае, в своих социальных сетях. Информацию подхватили и начали распространять российские пропагандистские так называемые "СМИ".

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Пожар на мусорном полигоне в Красноярском крае

По словам Карасева, ему доложили о двух очагах возгорания на территории полигона "Стройбитсервис", расположенном вблизи Норильска. Информация поступила около 15:00 по московскому времени.

Мэр российского Норильска на месте пожара / Фото соцсети Карасева

Глава Норильска заверил, что держит ситуацию под собственным контролем. Забавно, что, по его же информации, российские чрезвычайники принялись тушить пожар водой и присыпать огонь снегом.

Тушение осложняется сильным порывистым ветром. При необходимости будут привлечены дополнительные силы и средства. Прошу воздержаться от посещения этого района,

– добавил Карасев.

Пылающий мусорный полигон вблизи российского Норильска: смотрите видео

Другие подобные инциденты в России

В ночь на 3 мая в Набережных Челнах, что в Татарстане, вспыхнул склад с пластиком и резиной. Возгорание произошло на заводе "Алтын Полимер", после чего огонь перекинулся на здание склада, расположенного неподалеку. На место пожара приехали 90 российских спасателей и 32 единицы спецтехники, в том числе и пожарный поезд. Пожар охватил около 1 тысячи квадратных метров площади, а огромный черный столб дыма поднялся над частью города.

В те же сутки вспыхнул огонь в бизнес-центре Москвы под названием "Гранд Сетунь плаза". Из здания вывели около 120 человек, впрочем, поиски по состоянию на 10:00 продолжались. Российские пожарные объявили о максимальном уровне пожара – пятом. Информации о пострадавших или жертвах до сих пор не было.

А вот Алтайский край в очередной раз охватили масштабные лесные пожары. Это, к слову, не первый регион и не первый подобный инцидент в России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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