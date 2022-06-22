Россия снова может сформировать ударные группировки на Киевщине и Черниговщине, – Павлюк

Вероятность формирования Россией новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях, к сожалению, есть. Кроме того, выросла угроза ракетных ударов по столице.

Об этом рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью. Командующий группировкой сил и средств обороны Киева отметил, что столица остается для оккупантов главной целью.

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E России есть человеческий и технический ресурс

Александр Павлюк отметил, что сейчас безопасность Киева, Киевской области и всей Украины обеспечивается на линии столкновения в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Однако из-за захватнических планов на Киев не стоит исключать вариант, что россияне решат пойти в повторное наступление на Киевщину.

Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мер "тотальной мобилизации" резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще достаточно на базах хранения,

– подчеркнул Павлюк.

Генерал-лейтенант отметил, что, несмотря на колоссальные потери, у россиян до сих пор есть человеческий и технический ресурсы для ведения войны.

Не нужно игнорировать воздушную тревогу

По словам Александра Павлюка, в случае успеха на Востоке, российские оккупанты переместят войска для наступления на Севере. Это невозможно сделать внезапно и незаметно, но угроза повторного наступления россиян на столицу остается.

Однако по мнению генерал-лейтенанта более вероятна сейчас задача ракетных ударов врагом по Киеву. Поэтому Павлюк призывает киевлян и гостей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Павлюк объяснил, что вокруг столицы создана эффективная система противовоздушной обороны. Она может эффективно отражать атаки врага и постоянно совершенствуется. Однако в случае массированного ракетного удара возможен "прорыв" ПВО. Поэтому киевлянам нужно соблюдать осторожность.

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