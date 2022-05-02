Россия снова нанесла удар по Синельниковскому району: ракета попала в элеватор

2 мая 2022 , 08:18
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Источник:

Днепропетровская ОВА

Утром, 2 мая, российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровщину. Вражеская ракета попала в элеватор в Покровской общине Синельниковского района.

Как отметили в Днепропетровской ОВА, "прилет" вражеской ракеты произошел около 08:00. Попал российский снаряд в элеватор Покровской общины в Синельниковском районе. Информация о пострадавших уточняется.

 

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Автор: Назарій Лазур