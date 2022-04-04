Россия снова попросит Совбез ООН обсудить свои преступления в Буче, которые называет провокацией
Источник:Reuters
Провалилась первая попытка России инициировать заседание Совбеза относительно зверств на Киевщине, которые оккупанты называют провокацией. Однако на этом агрессоры не останавливаются – они требуют обсуждения.
В Совбезе ООН сейчас председательствует Великобритания. Так, первый запрос на созыв заседания 4 января отклонили.
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МИД повторил требование созвать заседание Совбеза ООН
Министерство иностранных дел России государства-агрессора заявило, что повторит свою просьбу о заседании Совбеза ООН. Аргументы Москва называет те же: "Украинские военные и радикалы устроили преступные провокации под Киевом".
Совбез обсудит преступления России 5 апреля
Представители Великобритании сообщили, что заседание Совбеза все же состоится, однако 5 апреля, и это будет запланированная дискуссия относительно Украины.Обратите внимание! Украина заявила 3 апреля, что расследует возможные военные преступления со стороны России. Произошло это после того, как выявили жуткие факты преступлений россиян в населенных пунктах вблизи Киева.
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