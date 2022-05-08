Россия снова повторила трагедию Второй мировой войны, – МИД об обстреле Белогоровки

МИД решительно осудил циничный авиаудар оккупантов по школе в Белогородке на Луганщине. В результате этой циничной атаки погибли вероятнее всего 60 человек.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Россия повторяет преступления Второй мировой войны. Еще большего цинизма к этой атаке добавляет то, что ее совершили накануне Дня памяти и примирения.

Заметьте Школа сама по себе сложилась полностью, шансов выжить там было мало, – Гайдай о Белогоровке

МИД осудил российское преступление

Россия совершила очередное военное преступление, атаковав школу в Белогоровке. Поэтому МИД решительно осудил действия страны-агрессора.

Россия совершила это жестокое военное преступление в канун Дня памяти и примирения, постоянно повторяя трагедию Второй мировой войны,

– отметили в МИД.

Последствия обстрела Белогоровки: смотрите видео

Авиаудар по школе в Белогоровке: главное

В субботу, 7 мая, российские оккупанті цинично атаковали школу в Белогоровке на Луганщине. В здании прятались почти все не выехавшие жители села.

Школа была последним пристанищем для людей после того, как оккупанты разрушили местный клуб, где также скрывались мирные жители.

Пожар, возникший после обстрела, удалось ликвидировать.

В помещении к моменту атаки находились около 90 человек, из которых выжили 27. Скорее всего, 60 мирных жителей погибли.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты сбросили на школу бомбу большой мощности, в результате чего здание полностью разрушено.

Также Гайдай добавил, что из-за удара в помещении школы была очень высокая температура, поэтому шансов выжить у мирных жителей было, к сожалению, очень мало.

Спасатели продолжают разбирать завалы школы после удара. В ГСЧС сообщили, что удалось спасти не 27, а 30 человек.

Больше о трагедии в Белогоровке в комментарии Сергея Гайдая: смотрите видео