Ядерное оружие России в космосе: эксперт сказал, насколько это опасно и какими будут последствия

Россия снова заговорила о ядерном оружии в космосе и пригрозила ударом по спутникам на орбите. На Западе такие сигналы восприняли серьезно, потому что речь идет о системах, от которых зависит связь, навигация и часть гражданской инфраструктуры.

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в эксклюзивном комментарии для 24 Канала объяснил, что громкие заявления Москвы имеют и реальную, и показательную сторону. По его словам, главная угроза здесь не совсем такая, как это подают россияне.

Смотрите также Целые сутки в несколько волн: майор ВСУ раскрыл опасную логику новых массированных атак

Ядерный взрыв в космосе не уничтожит спутники

По словам Алексея Ижака, россияне регулярно возвращаются к этой теме, потому что имеют все больше проблем с собственными космическими программами, тогда как США и Китай имеют очевидное преимущество на орбите. Они снова достают идею "чудо-оружия", которая якобы могла бы обвалить спутниковые группировки, от которых зависит Запад.

Напомним! В США заявили, что Россия рассматривает размещение ядерного противоспутникового оружия на орбите, что может поставить под угрозу спутники на низкой околоземной орбите, GPS, интернет, мобильную связь и гражданскую авиацию. Такие действия называют серьезным нарушением Договора о космическом пространстве и угрозой глобального хаоса.

Теоретически ядерный взрыв в ближнем космосе может повредить часть аппаратов, но масштаб этой угрозы Россия заметно преувеличивает.

Дело в том, что основной фактор поражения ядерным оружием, так же как любым другим оружием, – это ударная волна, а она невозможна, когда нет воздуха. Нет воздуха, нет атмосферы, нет ударной волны,

– объяснил Еж.

В космосе остается короткая световая вспышка и часть излучения, но этого недостаточно, чтобы массово вывести из строя спутники на больших дистанциях. Там расстояния измеряются тысячами километров, а для заметного эффекта надо очень точно рассчитать место взрыва и сблизиться с целью значительно ближе. У россиян такой точности нет, поэтому ядерный заряд скорее должен был бы компенсировать техническую слабость, а не дать им действительно новое преимущество.

То, что даже мощный взрыв в космосе, целыми роями уничтожит спутники, – это неправда. Потому что, там нет ударной волны. И на фоне солнца все эти вспышки света и радиации, они не такие уж и мощные,

– подчеркнул аналитик.

На расстоянии в сотни километров определенный эффект возможен, но это совсем не тот сценарий, который сейчас пытаются подать как катастрофу для всей орбиты.

Главный эффект будет психологическим

Несмотря на громкие заявления о "космической" ядерной угрозе, наибольший эффект от такого взрыва был бы не военным, а психологическим. В ближнем космосе он действительно может вызвать тревогу из-за самого слова "ядерный", а также из-за видимых явлений в небе и риска попадания части радиации в атмосферу. Именно это, по оценке Алексея Ижака, и является тем, на что прежде всего может делать ставку Россия.

В целом, если говорить о психологическом и экологическом беспокойстве, то, конечно, оно есть, особенно если говорят, что где-то в воздухе, в ближнем космосе будут взрываться ядерные взрывы,

– объяснил Ижак.

Он добавил, что одним из последствий может стать полярное сияние, которое люди увидят после такого взрыва. За этим стоит и психологический эффект, и определенная экологическая опасность, потому что часть радиации все же может попасть на Землю. Но даже в таком сценарии речь идет не о тотальном разрушении всего вокруг, а о значительно более ограниченном влиянии, чем это пытается подать Москва.

В принципе, полярное сияние означает, что что-то падает в атмосферу, есть определенная экологическая опасность, но это и есть основной эффект,

– отметил аналитик.

В космосе такое оружие теряет большую часть своей разрушительной силы именно из-за отсутствия атмосферы.

Такой эффект имеет "Орешник", когда очень громко, вроде как молнии ночью. Психологически это действует, потому что это возможно. Можно вывести ядерное устройство в космос, а там оно взорвется,

– объяснил Еж.

Однако, даже в самом громком сценарии Россия здесь больше работает на страх и демонстрацию, чем на реальный массовый результат.

Россия потратит большие деньги на малый эффект

Ближайшая перспектива такого сценария зависит не столько от самого запуска, сколько от того, сможет ли Россия довести до рабочего состояния всю систему подрыва на орбите. Ключевая проблема здесь в технической настройке: устройство надо не просто вывести в космос, а еще и обеспечить его срабатывание в нужный момент.

Вывести ядерное взрывное устройство в космос они могут с любым запуском. Надо, видимо, создать систему инициации, систему управления, каким образом это устройство будет срабатывать. Именно с этим есть основная задержка,

– объяснил Еж.

Такой запуск для России будет означать и потерю другой возможности. Если на орбиту выводят ядерное устройство, то вместо него уже не запускают реальный спутник, который был бы значительно полезнее для связи или других задач. Для страны, которая и так имеет проблемы с космическими программами, это отдельный ресурсный минус.

В общем, это очень дорогая вещь. Это так же, как с "Орешником" - эффект очень мал, а стоит дорого,

– подытожил Ижак.

Речь идет о десятках миллионов долларов за решение, которое не дает того масштаба результата, о котором Россия пытается заявлять.

Что известно о спутниковой слежке России за Украиной?