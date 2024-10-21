Россия снова пыталась атаковать Киев, уничтожено до десятка беспилотников

Ночью 21 октября Россия снова попыталась атаковать Киев ударными дронами. Из-за атаки врага воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Российские БПЛА заходили в сторону столицы с разных направлений. В КГВА сообщили, что защитники неба обезвредили примерно до десятка БПЛА врага, которые угрожали городу.

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Падение обломков зафиксировано в 3 районах

В результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

Днепровский район

Предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших, как рассказали в администрации, не поступала.

Голосеевский район

В многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна.

В администрации отметили, что в районе без разрушений и пожаров. Также не выявлено пострадавших.

Соломенский район

Падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Пострадавших не обнаружено.

В Соломенском районе на данный момент известно об одном пострадавшем. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался.

Добавим, что во время воздушной тревоги в Киеве было слышно по меньшей мере четыре взрыва. Местные власти сообщали о работе сил ПВО.