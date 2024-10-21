Падение обломков в результате атаки российских ударных БПЛА было зафиксировано в Днепровском районе. Как сообщили в КГВА, предварительно, это произошло на открытой территории.

Смотрите также В Киеве объявлена тревога: Россия запустила "Шахеды" с разных направлений

Обломки упали в Днепровском районе Киева

В КГВА сообщили, что осуществляется обследование. В результате падения обломков пожара не обнаружено. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на эту минуту не поступала.

Заметим, что с момента, когда в Киеве объявили воздушную тревогу, в столице по меньшей мере четыре раза раздавались взрывы. Сначала в полночь в столице слышали серию взрывов.

Впоследствии в Киеве были повторные взрывы, в частности очень мощные.

В КГВА информировали о работе противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что ПВО работают на левом берегу. Ударные дроны пытались атаковать Киев с разных направлений.

Поздно вечером 20 октября Россия атаковала два других украинских города. Сначала оккупанты нанесли удар по Харькову, где из-за атаки известно о по меньшей мере 12 пострадавших.

Кроме того, враг в очередной раз обстрелял из баллистики Кривой Рог, где также известно о пострадавших.