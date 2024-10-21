Падіння уламків унаслідок атаки російських ударних БпЛА було зафіксовано в Дніпровському районі. Як повідомили в КМВА, попередньо, це сталося на відкритій території.

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Уламки впали в Дніпровському районі Києва

У КМВА повідомили, що здійснюється обстеження. Унаслідок падіння уламків пожежі не виявлено. Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих на цю хвилину не надходила.

Зауважимо, що від моменту, коли в Києві оголосили повітряну тривогу, в столиці щонайменше чотири рази лунали вибухи. Спершу опівночі у столиці чули серію вибухів.

Згодом у Києві були повторні вибухи, зокрема дуже потужні.

У КМВА інформували про роботу протиповітряної оборони. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що ППО працюють на лівому березі. Ударні дрони намагалися атакувати Київ з різних напрямків.

Пізно ввечері 20 жовтня Росія атакувала два інші українські міста. Спершу окупанти завдали удару по Харкову, де через атаку відомо про щонайменше 12 постраждалих.

Крім того, ворог вкотре обстріляв з балістики Кривий Ріг, де також відомо про постраждалих.