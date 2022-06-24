Россия снова угрожает миру: в Госдуме заявили о бомбардировках Лондона в случае Третьей мировой

Россия продолжает пробивать дно и нести чепуху мирового масштаба. Пытается всех запугать, забыв, что мир ее больше не боится.

Из России посыпались угрозы об очередной мировой войне. Более того, близкий соратник Путина Андрей Гурулев выдал чушь о том, что тогда Лондон будет первым местом для бомбардировки.

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Все из-за Калининграда

Россиянам явно не дает покоя, что за Украину выступает и помогает весь мир. А Великобритания – одна из самых больших наших соратников. Поэтому в России все и все кипит от ярости.

Поэтому в эфире российских пропагандистов для картинки и лжи своему населению политик госдумы Гурулев и выдал угрозу. Мол, Великобританию поразят первой, если война возникнет из-за блокады Калининграда.

Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Ясно, что угроза для мира исходит от англосаксонов.

– сказал путинский приспешник.

Более того, он собрался уничтожать какую-то группу космических спутников противника еще во время первой воздушной операции. По-видимому, он забыл, что Украину хотели захватить за три дня, но все затянулось уже на 4 месяца и продолжается. Армия России несет потери, поэтому кто будет воевать в этой мировой войне – неизвестно.

Но, конечно, началась и песня о том, что во всем виновато НАТО и именно Альянс является основной угрозой России. Мол, безразлично кто, будем атаковать. Угрожает путинский приспешник смягчить всю систему противоракетной обороны, везде и на 100%. Но для реализации этих планов он не учел одну вещь – у российской армии есть все шансы быть уничтоженной в Украине. Тогда просто некому будет захватывать мир.

Причем здесь Калининград

Российская верхушка бесится, потому что санкции понемногу начинают действовать и делают больно. С 18 июня власти Калининграда заявили, что Литва не пропускает на своей территории транзитные поезда с едущими из Беларуси товарами. Все потому что начал действовать санкционный пакет, который ЕС ввел еще в марте. Но российская власть спохватилась только сейчас, будто впервые слышит о проблеме и принялась решать привычным способом – угрозами.

В России почему-то очень возмущены тем, что Литва ограничила транзит российских товаров по своей территории. Одиозная представительница российского МИД Мария Захарова разразилась заявлениями по этому поводу. Мол, ответ России на действия Литвы будет не дипломатичным. Государство-агрессор Россия будет отвечать Вильнюсу в "практической" плоскости. Что именно это значит – неизвестно.

Более того, делать вид, что с Литвой "разбираются" отправили самого секретаря совета безопасности России Николая Патрушева. Туда он ездил, чтобы провести совещание по национальной безопасности. Причина совещания – отказ Литвы пропускать транзитом с основной территории России в Калининградскую область ряд попавших под санкции Европейского Союза товаров.

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