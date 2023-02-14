Россия выпускает шары с отражателями: в Воздушных силах рассказали, несет ли это угрозу

В небе над Украиной фиксируют летающие объекты с угловыми отражателями. Они двигаются с небольшой скоростью.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в комментарии для 24 Канала. Он подчеркнул, что нет причин для беспокойства.

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"Возможно они (россияне – 24 Канал) хотят, чтобы мы по ним запускали ракеты. Каждая цель имеет свою характеристику: скорость, высота полета. Эти шары летят в воздушных потоках. Россияне начали это использовать. Оно не несет угрозы, но эти вещи нужно контролировать, потому что между ними может быть что-то серьезное. Так было в Днепре 12 февраля, когда были воздушные шары и "Орлан-10" летал. Наша задача определить тип воздушной цели", – сказал Игнат.

Что известно об инциденте

Ранее, в комментарии для УП, Юрий Игнат рассказывал, что украинская ПВО радиолокационно наблюдает за воздушными шарами. Спикер отметил, что такие объекты теоретически могут залетать на территорию соседних государств, но пока он не владеет информацией о таких инцидентах в Молдове. По словам Игната, шары меняют курс из-за силы и направления ветра.

Спикер Воздушных сил добавил, что шары могут иметь разный размер. Радиолокационные отражатели на них россияне используют для увеличения заметности.

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Молдова закрывала воздушное пространство

Неизвестный объект был замечен в небе над Кишиневом 14 февраля. Поэтому страна закрыла воздушное пространство для гражданской авиации, а часть самолетов изменила курс. По информации мониторинговых групп, из Беларуси через Житомирскую область в Молдову двигались несколько БпЛА или шары с отражателями.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Молдова закрыла воздушное пространство, но потом сообщила – воздушный коридор будет функционировать через Румынию.