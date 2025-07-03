Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара
Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 3 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Атака "Шахедами" 3 июля: что известно
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БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину. БпЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный. Российские БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный. На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.
БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.
БпЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный.
Российские БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.