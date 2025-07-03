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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара
2 июля, 21:50
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Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара

Юлия Мурина

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 3 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Атака "Шахедами" 3 июля: что известно

 

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

22:27, 02 июля

БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.

22:08, 02 июля

БпЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный.

21:42, 02 июля

Российские БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

21:32, 02 июля

На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.

 