Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине

После ночной атаки оккупанты снова запустили по Украине ударные дроны утром 16 января. В части областей объявлена ​​тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Кстати, ночью защитники неба сбили 34 вражеских беспилотника.

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