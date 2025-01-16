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16 января 2025, 11:25
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Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине

Юлия Мурина

После ночной атаки оккупанты снова запустили по Украине ударные дроны утром 16 января. В части областей объявлена ​​тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Кстати, ночью защитники неба сбили 34 вражеских беспилотника.

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Обратите внимание! Опративно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

11:41, 16 января

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

11:21, 16 января

На Киевщине угроза применения врагом ударных БПЛА.

11:21, 16 января

Тревога в Киевской области. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

11:10, 16 января

Движение ударных беспилотников:

  • на севере Полтавщины на границе с Черкасской областью. Курс юго-западный;
  • на Черниговщине движутся в сторону Киевской области.
11:01, 16 января

Угроза для Черкасской области, в частности, Золотоношского района.

10:33, 16 января

БПЛА на севере Полтавщины. Курс юго-западный.

10:02, 16 января

Угроза на Черниговщине.

09:50, 16 января

Воздушные силы сообщили об угрозе применения оккупантами ударных беспилотников в Сумской области.