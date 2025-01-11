Россия запустила "Шахеды": воздушная тревога на Киевщине

Вечером 11 января оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. В части областей объявлена ​​тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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