Россия запустила "Шахеды": воздушная тревога на Киевщине

11 января 2025, 18:34
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Автор: Юлия Мурина

Вечером 11 января оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. В части областей объявлена ​​тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

19:18, 11 января

На Харьковщине угроза применения врагом ударных БПЛА.

18:47, 11 января

Новые группы вражеских БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области.

18:42, 11 января

Где сейчас тревога: смотрите интерактивную карту

18:05, 11 января

Ударные беспилотники с Черниговщины в направлении Киевщины.

18:03, 11 января

В Киевской области объявили воздушную тревогу.

17:52, 11 января

Группа вражеских дронов в южной части Черниговской области. Направляются в западном направлении.

17:24, 11 января

Российские БПЛА с Сумщины в направлении Черниговщины.

17:10, 11 января

Воздушные силы заявили, что группа вражеских беспилотников в Сумской области. Двигаются в западном направлении.