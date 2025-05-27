Россия снова запустила "Шахеды": воздушная тревога распространяется по Украине

Вечером 27 мая российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА. Из-за угрозы атаки "Шахедов" воздушную тревогу объявили в ряде областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Где движутся российские БпЛА

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