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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": воздушная тревога распространяется по Украине
27 мая, 23:54
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Россия снова запустила "Шахеды": воздушная тревога распространяется по Украине

Полина Буянова

Вечером 27 мая российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА. Из-за угрозы атаки "Шахедов" воздушную тревогу объявили в ряде областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Где движутся российские БпЛА

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00:34, 28 мая

  • Днепропетровщина: БпЛА мимо Никополя в направлении Херсонщины.
  • Сумщина: новые группы "Шахедов" из Курской области.
00:12, 28 мая

БпЛА на Харьковщине курсом на Балаклею.

23:54, 27 мая

  • Днепропетровская область: БпЛА мимо Синельниково курсом на запад.
  • Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчуг.
23:53, 27 мая

  • БпЛА продолжает движение в направлении Миргорода.
  • Несколько новых групп шахедов через Донецкую область в направлении Днепропетровской области.
23:52, 27 мая

Также группа ударных БпЛА движется через Харьковскую область.

23:51, 27 мая

Воздушные силы ВСУ сообщили, что группа вражеских ударных БпЛА движется через Сумскую область. Курс – на Полтавщину.