Россия снова запустила "Шахеды": воздушная тревога распространяется по Украине
Вечером 27 мая российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА. Из-за угрозы атаки "Шахедов" воздушную тревогу объявили в ряде областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Где движутся российские БпЛА
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БпЛА на Харьковщине курсом на Балаклею. Также группа ударных БпЛА движется через Харьковскую область. Воздушные силы ВСУ сообщили, что группа вражеских ударных БпЛА движется через Сумскую область. Курс – на Полтавщину.
БпЛА на Харьковщине курсом на Балаклею.
Также группа ударных БпЛА движется через Харьковскую область.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что группа вражеских ударных БпЛА движется через Сумскую область. Курс – на Полтавщину.