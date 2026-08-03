Председатель правления Фонда Филиппа Орлика, внештатный советник СБУ (2022–2025) Артем Миколайчук пояснил в беседе с 24 Каналом, что Российская империя будет существовать до тех пор, пока ведет войну. Поэтому Россия будет воевать до последнего. Он также назвал условие, которое заставит Кремль закончить войну.

Временный мир – не выход

Миколайчук подчеркнул, что Россия может вести войну не только против Украины, но и переключиться на Европу – страны Балтии или Польшу, а после перерыва напасть еще на какую-то страну.

Поэтому Россию нужно останавливать только силой и полностью, без полумер и без иллюзий относительно временного мира. Потому что Москва ни разу не соблюдала своих обязательств,

– отметил председатель правления Фонда Филиппа Орлика.

Если, по его мнению, Украину все же заставят подписать временный мир, тогда нужно готовиться к следующей войне.

В идеале Россия должна подписать только один документ – акт о полной и безоговорочной капитуляции. Это повлечет за собой полное уничтожение российской экономики и внутренние беспорядки,

– уверен он.

В то же время волнения внутри России, как считает внештатный экс-советник СБУ, предсказать невозможно. Однако украинские дроны, ракеты и будущая баллистика могут полностью разрушить российскую экономику.

Однако если не довести дело до конца, война вернется через год, два или десять, и тогда уже следующие поколения украинцев не будут в безопасности. Так же было, например, в Чечне. После Хасавьюртовских соглашений, когда Россия признала ее де-юре, а затем произошло новое вторжение в Чечню. Поэтому Украина, уверен он, должна при любых условиях избежать этого сценария.

Россия может при одном условии согласиться на мир в Украине: смотрите видео

В то же время устранение Владимира Путина, в том числе и физическое, может, как считает Миколайчук, повлиять на завершение войны. Однако не обязательно такое развитие событий будет положительным для Украины.

В этом случае возможны новые внутренние беспорядки, и порабощенные народы России, почувствовав слабость центральной власти, могут захотеть отделиться. Но если вместо Путина придет другой лидер, например Зюганов или Мишустин, может наступить несколько лет мира, а затем появится "новый Путин" и снова начнет войну, и не обязательно против Украины,

– отметил Артем Миколайчук.

Поэтому, по его мнению, главное – довести Россию до состояния, когда она физически не сможет вести войну, а это означает ее распад как империи.

Отметим, что, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, российские власти рассматривают несколько сценариев дальнейшего развития войны. Один из них предусматривает ракетно-дроновые удары по военным объектам стран НАТО, прежде всего Польши и стран Балтии. Другой – вероятное введение войск в направлении стран Балтии, если путинский режим будет терять стабильность внутри страны. Тогда Кремлю, по его мнению, понадобится эскалация и объявление новой масштабной мобилизации.

Также Россия рассматривает вариант замораживания войны, завершения войны, прекращения огня и последующей попытки нормализации отношений с США и Европой с целью отмены санкций.