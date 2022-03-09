Россия согласовала гуманитарные коридоры из ряда городов: перечень на 9 марта

9 марта 2022 , 09:36
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Россия согласовала гуманитарные коридоры на ряде направлений. Они будут открытыми с 9 до 21.

В настоящее время вводят режим прекращения огня. Россия взяла на себя публичные обязательства. Об этом сообщила вице-премьер и в то же время глава МинВОТ Ирина Верещук, передает 24 канал.

Внимание В Сумах 9 марта также будет действовать режим гуманитарного коридора

Так, "зеленый коридор" пройдет на таких направлениях:

  • Энергодар – Запорожье;
  • Сумы – Полтава;
  • Мариуполь – Запорожье;
  • Волноваха – Покровск;
  • Изюм – Лозовая;
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.

Утренний брифинг Ирины Верещук за 9 марта: видео

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Автор: Аліна Оліховська