Россия согласовала гуманитарные коридоры из ряда городов: перечень на 9 марта
9 марта 2022 , 09:36Читати новину українською
Россия согласовала гуманитарные коридоры на ряде направлений. Они будут открытыми с 9 до 21.
В настоящее время вводят режим прекращения огня. Россия взяла на себя публичные обязательства. Об этом сообщила вице-премьер и в то же время глава МинВОТ Ирина Верещук, передает 24 канал.
Внимание В Сумах 9 марта также будет действовать режим гуманитарного коридора
Так, "зеленый коридор" пройдет на таких направлениях:
- Энергодар – Запорожье;
- Сумы – Полтава;
- Мариуполь – Запорожье;
- Волноваха – Покровск;
- Изюм – Лозовая;
- Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.
Утренний брифинг Ирины Верещук за 9 марта: видео
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