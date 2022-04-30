Россия сокращает линии поставок и упрощает управление войсками, – британская разведка

Планы России по быстрому захвату Украины провалились вдребезги. Теперь Кремль надеется исправить проблемы, которые помешали осуществить это намерение.

У российского войска много проблем, – разведка

Разведка Великобритании установила, что Россия хочет географически выгодно разместить свою боевую мощь. Государство-агрессор считает, что это поможет ему разбить позиции Вооруженных Сил Украины.

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Военно-политическое руководство России хочет сократить линии снабжения и упростить командование и управление.

Россия все еще стоит перед серьезными проблемами. Она была вынуждена объединиться и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из неудачных наступлений на северо-востоке Украины,

– говорится в сообщении.

Многие из этих подразделений демотивированы. После неудач их нравственный дух ослаблен. Поэтому на войну против Украины уже никто не торопится.

Британская разведка отметила, что недостатки российской тактической координации остаются. Несмотря на локальные улучшения Россия так и не смогла использовать свою боевую массу. А все из-за отсутствия навыков на уровне подразделения и непостоянную воздушную поддержку.

Что известно о ситуации на фронте

По данным Генштаба, россияне до сих пор пытаются идти в наступление, однако им ничего не удается. Ни на одном направлении российское войско не преуспело. Сейчас горячими точками являются Донбасс, Запорожье и район возле Изюма.

По состоянию на 30 апреля ВСУ уже ликвидировали 23 200 вражеских военных. Наибольшие потери противник понес на Изюмском направлении.

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