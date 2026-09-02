Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, почему реактивные дроны не следует считать принципиально неуязвимыми для украинской ПВО. Он рассказал, какую тактику сейчас использует Россия против Киева и почему здесь решающую роль играют количество запущенных целей и возможности их перехвата.

Россия концентрирует удары на одном городе

Реактивные дроны не стоит воспринимать как цели, которые украинская ПВО практически не способна перехватить. В статистике Воздушных Сил реактивные и обычные беспилотники обычно учитываются вместе, а общий процент уничтожения, по приблизительной оценке Каткова, остается на уровне около 85%.

Если посмотреть на официальную статистику командования Воздушных Сил, она не демонстрирует какой-то кардинальной разницы в количестве уничтоженных средств противника. То есть нельзя сказать, что реактивные дроны вдруг перестали сбивать,

– пояснил Катков.

Проблему создает другое изменение в российских атаках. Враг концентрирует большое количество целей именно на Киеве, перегружая оборону одного города. Даже очень эффективная система не способна перехватить абсолютно все: если она уничтожает 95 из 100 целей, остальные пять все равно могут прорваться и нанести удар.

Враг выбрал действительно успешную тактику, это нужно признать. Он просто концентрирует удары на одном городе – бьет по Киеву. И какой бы ни была противовоздушная оборона, она никогда не гарантирует стопроцентной защиты. Это аксиома,

– подчеркнул главный редактор Defence Express.

Даже израильский "Железный купол", который часто приводят в качестве примера чрезвычайно эффективной ПВО, в зависимости от периода демонстрирует около 95% перехватов. Если же из сотни российских целей Силы обороны Украины уничтожают условные 85, еще 15 могут пройти дальше, поэтому результат каждой атаки в значительной степени определяет простая математика – сколько ракет враг одновременно запускает и сколько из них удается перехватить.

Катков объяснил новую тактику России против Киева: смотрите видео