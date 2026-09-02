Головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу пояснив, чому реактивні дрони не варто вважати принципово невразливими для української ППО. Він розповів, яку тактику зараз використовує Росія проти Києва та чому тут вирішальними стають кількість запущених цілей і можливості їхнього перехоплення.

Росія концентрує удари на одному місті

Реактивні дрони не варто сприймати як цілі, які українська ППО майже не здатна перехоплювати. У статистиці Повітряних Сил реактивні та звичайні безпілотники зазвичай рахують разом, а загальний відсоток знищення, за приблизною оцінкою Каткова, залишається на рівні близько 85%.

Якщо подивитися на офіційну статистику командування Повітряних Сил, вона не демонструє якоїсь кардинальної різниці у кількості знищених засобів ворога. Тобто не можна сказати, що реактивні дрони раптом перестали збивати,

– пояснив Катков.

Проблему створює інша зміна в російських атаках. Ворог концентрує велику кількість цілей саме на Києві, перевантажуючи оборону одного міста. Навіть дуже ефективна система не здатна перехопити абсолютно все: якщо вона знищує 95 зі 100 цілей, решта п'ять усе одно можуть прорватися й завдати удару.

Ворог обрав конкретно успішну тактику, це треба визнавати. Він просто концентрує удари на одному місті – б'є по Києву. І якою б не була протиповітряна оборона, вона ніколи не гарантує стовідсоткового захисту. Це аксіома,

– наголосив головний редактор Defence Express.

Навіть ізраїльський "Залізний купол", який часто наводять як приклад надзвичайно ефективної ППО, залежно від періоду демонструє близько 95% перехоплень. Якщо ж із сотні російських цілей Сили оборони України знищують умовні 85, ще 15 можуть пройти далі, тому результат кожної атаки значною мірою визначає проста математика – скільки засобів ворог одночасно запускає і скільки з них вдається перехопити.

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