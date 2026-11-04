Россия нанесла удар с помощью дрона по рынку 7-й километр в Одессе, поднимается густой дым

4 ноября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по известному рынку 7-й километр в Одессе. В результате атаки на территории торговой площадки вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Что известно об атаке

Российские оккупанты применили для атаки ударный дрон типа "Герань". Первые сообщения о попадании и столбе дыма над торговыми рядами появились в 11:28.

Перед этим, в 11:17, Воздушные силы предупреждали о зафиксированном движении реактивного БПЛА курсом на Одессу.

В настоящее время на месте прилета поднимается густой черный дым.

Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

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Напомним, что российские войска в ночь на 4 ноября провели атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. БПЛА поразили объект энергетики, а также здание торгового центра и частный жилой сектор.