Россия совершила атаку на Киев: есть погибший

Утром 20 октября Россия совершила атаку на столицу с помощью ударных беспилотников. БПЛА упал возле АЗС.

В городе есть погибший и пострадавший. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об ударе?

Во вторник, 20 октября, Россия атаковала Киев дронами. БПЛА упал в Голосеевском районе вблизи АЗС на границе с Киевской областью.

Мэр написал, что один человек погиб. Также 4 человека получили ранения. Двое из них медики были госпитализированы. Остальных осматривают и оказывают помощь на месте.

Где сейчас угроза: смотрите карту

Утром того же дня страна-агрессорка нанесла удар по пригороду Днепра. Под обстрелом оказались склады. В результате атаки погибли и ранены.