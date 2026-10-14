Одновременно ударили с разных направлений, было много баллистики по объектам энергетики, – ПС об атаке

В ночь на 14 октября Россия осуществила атаку на Украину, запустив 39 ракет и 128 беспилотников. Атака была сосредоточена на Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Детали ночного удара

Особенностью атаки было одновременное применение различных средств воздушного нападения с нескольких направлений, а также большое количество баллистических ракет, нацеленных на объекты энергетики.

Россияне провели атаку на Украину ракетами "Искандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" и "Оникс", а также ударными БПЛА Shahed, в частности реактивными, "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 119 воздушных целей. Среди них – четыре ракеты и 115 беспилотников различных типов, в том числе 59 реактивных.

В Воздушных силах отметили, что это составляет около 90% от общего количества ударных БПЛА. В то же время были зафиксированы попадания ракет и ударных дронов в 22 местах, а падение обломков сбитых целей – еще в восьми. Часть российских ракет не достигла своих целей.

По состоянию на утро атака продолжалась: в воздушном пространстве Украины оставалось несколько ударных беспилотников, поэтому украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Владимир Зеленский заявил, что Россия применила ракеты и более 120 ударных дронов против энергетической и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове. По меньшей мере 600 тысяч человек остались без электричества, а повреждения зафиксированы на 26 элементах электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса.