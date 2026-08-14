Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Что известно об атаке и каковы ее последствия?
14 августа россияне нанесли удары по Житомирской области. В результате атаки были разрушены объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет.
Пожары, возникшие в местах попадания снарядов, были локализованы и ликвидированы благодаря профессиональным действиям спасателей,
– заявил Бунечко.
По словам главы ОГА, в настоящее время правоохранительные органы фиксируют военные преступления российских оккупантов.
Когда еще враг совершал атаки на Житомирскую область?