Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Что известно об атаке и каковы ее последствия?

14 августа россияне нанесли удары по Житомирской области. В результате атаки были разрушены объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет.

Пожары, возникшие в местах попадания снарядов, были локализованы и ликвидированы благодаря профессиональным действиям спасателей,

– заявил Бунечко.

По словам главы ОГА, в настоящее время правоохранительные органы фиксируют военные преступления российских оккупантов.

Когда еще враг совершал атаки на Житомирскую область?