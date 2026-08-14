Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про атаку та які наслідки?

Росіяни 14 серпня завдали ударів по Житомирщині. Внаслідок атаки руйнувань зазнали об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих внаслідок ворожих ударів немає.

Пожежі, що виникли на місці влучань, локалізовано та ліквідовано завдяки професійним діям рятувальників,
– заявив Бунечко.

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За словами начальника ОВА, наразі правоохоронні органи здійснюють фіксацію воєнних злочинів російських окупантів.

Коли ще ворог атакував Житомирщину?