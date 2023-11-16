Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак выразил 24 Каналу мнение, что россияне рассчитывают на истощение Украины и Запада от войны. Тем временем премьер Эстонии объяснила, почему Украина победит Россию в войне на истощение.

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Россияне надеются, что у Украины не хватит ресурсов

Ступак рассказал, что судя по сводкам ISW россияне то там, то там демонстрируют активность. На самом деле, ISW часто берет информацию из российских пабликов и выдает ее за свою аналитику. Что касается оккупантов, то они действительно пытаются держать напряжение и у Купянска, и у Лимана, и у Роботино, и в Херсонской области.

Расчет у россиян такой, что у Украины не хватит живой силы (потому что в ней мы реально ограничены), не хватит боеприпасов, техники, амуниции на все направления и где-то Украина сломается. Где-то не хватит войск, резервов, что-то оттуда заберем, и тогда россияне смогут продавить,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Они постоянно проверяют нашу оборону. В частности, после атак на Купянском направлении переключились на Авдеевку. После Авдеевки вернулись на Купянск. У Роботино в режиме активной обороны работают постоянно.

Ступак о том, на что рассчитывает Россия, когда создает напряжение на разных участках фронта: смотрите видео

Российские войска – "пожарная команда"

По словам экс-сотрудника СБУ, нужно признать, что пока в Украине говорили о контрнаступлении, а Запад помогал в подготовке, россияне построили мощную оборону. Там все заминировано. Они построили и подземные переходы, которых даже с воздуха не видно.

"Действительно, это похоже на такую тактику, мол, украинцы на Юге пытаются двигаться, но им не все удается. Поэтому они могут себе позволить временно забрать оттуда определенное количество людей, перебросить их на Купянск, Лиман, Авдеевку", – заметил Ступак.

В случае же серьезного прорыва украинцы эти войска через день – два вернутся на исходные позиции. Поэтому получается, что российские войска – это некая "пожарная команда", катающаяся вдоль фронта.

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