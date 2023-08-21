Россия создает новую общевойсковую армию: в ГУР оценили угрозы для Украины
Британская разведка сообщила, что агрессор создает новую армию на временно оккупированном Юге Украины. Угрозы для нашего государства оценили в ГУР Минобороны.
В эфире телемарафона Андрей Юсов отметил, что враг постоянно проводит перегруппировку. В то же время представитель ГУР подчеркнул, что сейчас значительного усиления или смены личного состава нет, передает 24 Канал.
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"Украина готовит адекватный ответ"
Андрей Юсов отметил, что враг постоянно терпит потери и пытается восстановиться. Постоянно происходят перегруппировки оккупационных войск.
Пока значительного усиления и изменения личного состава нет. Идет восполнение потерь. Да, это происходит. Новые части, новые подразделения поступают для того, чтобы восстановить значительные потери оккупантов, как на Юге, так и на Востоке нашей страны. Конечно же, Украина за этим наблюдает и готовит адекватный ответ,
– подчеркнул представитель ГУР.
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Что известно о новой армии агрессора
- Разведка Великобритании 21 августа сообщила, что Россия может создавать новое формирование – 18-ю общевойсковую армию.
- Вероятно, она будет состоять из усиленных подразделений, действующих в настоящее время на Херсонщине, и из 22 армейского корпуса, который дислоцируется в Крыму.
- Также в разведке предположили, что в 18-ю армию войдут мобилизованные. Вероятно, она будет сосредотачиваться на оборонных операциях безопасности на Юге.
- Скорее всего, государство-агрессор стремится высвободить "более опытные подразделения" для борьбы на ключевых направлениях, добавили в разведке.