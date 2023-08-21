Россия создает новую общевойсковую армию: в ГУР оценили угрозы для Украины

Британская разведка сообщила, что агрессор создает новую армию на временно оккупированном Юге Украины. Угрозы для нашего государства оценили в ГУР Минобороны.

В эфире телемарафона Андрей Юсов отметил, что враг постоянно проводит перегруппировку. В то же время представитель ГУР подчеркнул, что сейчас значительного усиления или смены личного состава нет, передает 24 Канал.

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"Украина готовит адекватный ответ"

Андрей Юсов отметил, что враг постоянно терпит потери и пытается восстановиться. Постоянно происходят перегруппировки оккупационных войск.

Пока значительного усиления и изменения личного состава нет. Идет восполнение потерь. Да, это происходит. Новые части, новые подразделения поступают для того, чтобы восстановить значительные потери оккупантов, как на Юге, так и на Востоке нашей страны. Конечно же, Украина за этим наблюдает и готовит адекватный ответ,

– подчеркнул представитель ГУР.

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Что известно о новой армии агрессора