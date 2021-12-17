Россия создает себе дополнительный козырь – исследователь о требовании касательно Украине в НАТО
Источник:24 канал
Россия требует от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс. Таким образом Кремль создает себе дополнительную тему для переговоров.
Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. То, что начиналось в воображении европейских дипломатов почти как шутка, теперь превратилось в четкий, документально подтвержденный нарратив России.
К теме Россия требует от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс
По словам Краева, Россия уже довольно долго развивает целую серию отдельных вопросов, которые являются абсолютно "дикими" и не могут быть воплощены. Однако при этом Кремль может ими торговать.
Как рассказал исследователь, за отказ от такого нарратива Россия может требовать абсолютно четких политических, экономических или безопасностных преимуществ.
Таким образом, россияне, условно говоря, создают себе дополнительный козырь для переговоров, а кроме того и дополнительную тему.
Краев также предположил, что Запад точно отвергнет ультиматум России относительно принятия Украины в НАТО. Более того, такие заявления и не должны обсуждать ни в одном формате.
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Краев рассказал о требовании России не принимать Украину в НАТО: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Кремль предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, а также – в целом на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
- Кроме того, Россия предлагает Альянсу подтвердить, что они не являются соперниками.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет базироваться на основе консультаций с европейскими партнерами Альянса, в том числе и с Украиной.