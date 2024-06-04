В НАТО опасаются, что Россия может готовить диверсию у берегов Ирландии, –The Times

Россия постоянно создает угрозу для всего мира. В частности, западные журналисты пишут, что в НАТО опасаются, что это государство может атаковать подводные кабели и трубопроводы возле Ирландии.

На прошлой неделе вооруженные силы Франции, Великобритании и Норвегии заметили движение, вероятно, российской подводной лодки у западного побережья Ирландии. Наблюдение вели с самолетов.

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Россия может готовить диверсии

Издание отмечает, что российские ударные подводные лодки часто присутствуют в международных водах у берегов Ирландии. Их расположение вызвало беспокойство на самом высоком уровне Сил обороны и среди европейских союзников. Известно, что именно в этом районе проходит газопровод Корриб, а также важный подводный кабель.

В то же время то, что страны направляют усилия, чтобы отследить это, свидетельствует о серьезности ситуации, а также о том, что Ирландия не способна защитить себя.

Первое место в списке проблем, влияющих на Ирландию, занимает угроза, которую Россия представляет для подводных газопроводов и оптоволоконных кабелей, обеспечивающих связь между Европой и Северной Америкой.

Ранее европейские спецслужбы предупреждали, что Россия может готовить диверсии в странах ЕС перед выборами. Последствия любой диверсии в Ирландии будут глубокими и подчеркнут неспособность этой страны защитить свою территорию, говорят аналитики.

Россия не впервые проявляет интерес

Первые признаки российского интереса к кабелям появились три года назад, когда, корабль для сбора разведывательной информации "Янтарь" прибыл к берегам Донегала и Слайго. Корабль принадлежит российскому управлению подводных исследований, но европейские агентства считают, что он построен для совершения диверсий.

Это не первый случай, когда странные суда "обследуют" подводные территории у берегов Ирландии. Инфраструктура у западного побережья критически важна и уязвима.